02 декабря 2019 года

Методику расчета вреда водным биоресурсам обновят

Минсельхоз подготовил новую редакцию Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. В пояснительной записке говорится, что документ усовершенствован с учетом практики, решений отраслевых конференций и мнения науки.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства об утверждении методики, с помощью которой рассчитывается вред рыбным ресурсам, размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ подготовлен в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов ‎в соответствие с действующим законодательством РФ, сказано в сопроводительных материалах.

Авторы документа отмечают, что новая редакция методики направлена на совершенствование расчета размера вреда ВБР и среде их обитания по результатам анализа практики, «а также с учетом решений отраслевых конференций по вопросам сохранения водных биоресурсов и предложений научно-исследовательских организаций, подведомственных Росрыболовству».

Действующая методика утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 ноября 2011 г. № 1166.

Fishnews