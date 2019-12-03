Для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями готовят закон
Законопроект о биологической безопасности внесло в Госдуму правительство РФ. Документ направлен на защиту населения и охрану окружающей среды.
Законопроект разработан Минздравом для реализации основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.
В пояснительной записке говорится о «нарастании биологических угроз различного рода». Авторы документа обращают внимание на отсутствие в законодательстве комплексного регулирования в этой сфере. Поэтому законопроект предусматривает регулирование вопросов, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды.
В частности, предусматривается:
- определение основных биологических угроз и организация комплекса мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов;
- определение коллекционной деятельности, связанной с использованием патогенных микроорганизмов и вирусов;
- установление порядка мониторинга биологических рисков;
- создание государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности.
Fishnews