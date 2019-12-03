03 декабря 2019 года

«Мертвые» суда НАО отправляют на переплавку

Власти Ненецкого автономного округа сообщили о завершении уборки брошенных барж в районе поселка Варандей. Четыре судна, лежавших в прибрежье Баренцева моря, индивидуальный предприниматель по госконтракту порезал на металл.

Сейчас департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО осуществляет приемку проделанных работ. В ведомстве отметили, что уборка барж позволяет региону улучшить показатели нацпроекта по устранению объектов накопленного экологического вреда.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента, все баржи находились в прибрежье между поселком Варандей и островом Песяков. Собранный металлолом планируют вывезти на утилизацию по зимнику.

Средства на проведение работ выделены из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». От «подводного флота» регион планово избавляется с 2017 г.

Fishnews