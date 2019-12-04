04 декабря 2019 года

Бизнес КНР собирается реализовать рыбоводный проект в Уганде

Крупная китайская компания собирается построить в Уганде аквакультурный индустриальный парк. В его составе будут действовать пруды для выращивания тиляпии, заводы по получению молоди, фабрики по переработке сырья и производству кормов.

Hainan Qinfu Foods Company Ltd – одна из ведущих компаний КНР, специализирующихся на выращивании тиляпии. В Китае организация занимается производством мальков, рыбных кормов, а также маркетингом и рыбопереработкой, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент компании Чжоу Чиньфу при поддержке посольства КНР и Министерства сельского хозяйства Китая рассказал о намерениях вложить 450 млн долларов в проект Угандского управления по инвестициям. По словам главы организации, для создания парка аквакультуры требуется 2 тыс. га земли.

В рамках проекта планируют внедрить китайский опыт управления предприятием и создать высокотехнологичный индустриальный парк. Предполагается передать как новые технологии, так и маточное стадо, пишет PML Daily.

Fishnews

