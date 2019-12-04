04 декабря 2019 года

Рыбное хозяйство Астраханской области получило нового главу

Министром сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области назначен Руслан Пашаев. Несколько лет назад он работал заместителем главы областного минсельхоза.

Руслану Пашаеву 39 лет, он кандидат экономических наук, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, рассказали Fishnews в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее министром сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области был Сергей Галкин. Он покинул этот пост в сентябре.

Fishnews