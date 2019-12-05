05 декабря 2019 года

Браконьерскую осетрину нашли в камышах

В Володарском районе Астраханской области пограничники обнаружили тайник с «краснокнижной» рыбой. Более 100 туш осетра и белуги были спрятаны в камышовой зоне Тишковского канала, сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Общий вес незаконного улова составил около 350 кг. В тот же день вблизи от браконьерского схрона были обнаружены два жителя Астрахани на моторной лодке, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов).

Fishnews