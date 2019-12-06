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Компания «РК «Восток-1» уже завоевала с продукцией глубоководного промысла позиции на рынке

Ключи к Мировому океану

Основным инструментом для освоения водных биоресурсов Мирового океана является глубоководный промысел – создание специализированного флота и освоение техники работы на глубинах до 2,5 км, считают в РК «Восток-1». В компании рассказали, какие барьеры нужно снять для развития этого направления.

Компания «РК «Восток-1» обладает многолетним опытом по глубоководному промыслу. Стране важно не упустить свои позиции. «Главный и единственный козырь России – это текущее лидерство в освоении глубоководного промысла. Если им не воспользоваться, то в недалеком будущем инициативу перехватят другие страны, – отметил в материале для Fishnews член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. – Среди них и Китай, где государство проводит эффективную и долгосрочную политику в вопросах рыболовства, и США, которые проявляют интерес именно к нашему предприятию, отмечая наши успехи и призывая рыбацкое сообщество последовать нашему примеру. Самое печальное, что больше всего нам мешают не технические сложности, а административные барьеры, которых нет у наших конкурентов на мировом рынке».

В компании отмечают: на просторах Мирового океана российским рыбакам приходится конкурировать с флотом иностранных государств, который работает в режиме максимального благоприятствования. В связи с этим необходима поддержка столь перспективного промысла.

Для этого, считают на предприятии, нужно разработать и утвердить государственную программу. Также важно законодательно закрепить приоритетное право на освоение открытого и введенного в промысел объекта за компаниями, которые принимали участие в его изучении. Предлагается предоставить этим организациям в безвозмездное пользование 40–50% разрешенного к вылову объема этого объекта, а остальное можно распределять на аукционной основе.

За предприятиями можно было бы на безвозмездной основе закрепить среднегодовой объем ресурсов, фактически выловленных ими за последние три года в Мировом океане.

Сейчас обсуждается внесение изменений в Налоговый кодекс. Для объектов глубоководного промысла можно было бы установить льготные ставки сбора.

Также промысловики считают важным предусмотреть компенсацию расходов на организацию экспедиций в открытые части Мирового океана, модернизацию производственных мощностей, выполнение научно-исследовательских работ; установить четкий срок процедуры получения разрешений на промысел в Мировом океане – не более 15 дней со дня подачи заявки.

Для развития необходима и стабильность регулирования. В связи с этим предлагается наложить мораторий на введение каких-либо дополнительных финансовых или бюрократических требований или условий в отношении объектов промысла в Мировом океане, в частности глубоководных видов.

Компания «РК «Восток-1» выступила и с другими инициативами по развитию перспективного направления работы российских рыбаков.

Текст полностью размещен в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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