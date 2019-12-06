06 декабря 2019 года

Вкусы со всего мира соберутся на «Продэкспо»

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» с 10 по 14 февраля пройдет в Москве в 27-й раз. На мероприятии будут представлены все сегменты продовольственного рынка.

Всего на пять дней в начале февраля «Экспоцентр» на Красной Пресне превращается в гигантскую витрину. Ежегодно на «Продэкспо» более 2400 компаний из 69 стран демонстрируют свою продукцию, сообщили Fishnews организаторы. По их данным, на выставку съезжаются около 67 тыс. закупщиков ретейла и HoReCa из 112 стран и всех федеральных округов России.

«Продэкспо» регулярно радует самыми разнообразными новинками, причем во всех сегментах. Здесь можно найти все – от привычных продуктов и напитков на каждый день до экзотических и деликатесных товаров.

Участвовать в выставке можно как отдельно, так и в составе национальных экспозиций и коллективных стендов – своего рода визитных карточек регионов. Для посетителей предусмотрена онлайн-регистрация.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews