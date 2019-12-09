09 декабря 2019 года

Ученые дадут нормы выхода продукции по трепангу

Специалисты ВНИРО собрали данные для установления норм выхода продуктов переработки дальневосточного трепанга в условиях промысла. Такие исследования важны для предприятий отрасли, отметили в институте.

Сотрудники Отдела нормирования ВНИРО провели опытно-контрольные работы по установлению норм выхода продуктов переработки дальневосточного трепанга в условиях промысла.

Такие исследования были необходимы в связи с тем, что нет достоверных сведений о нормах отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве продукции из дальневосточного трепанга, рассказали Fishnews в пресс-службе института. Между тем предприятия отрасли заинтересованы в разработке таких показателей с последующим включением в сборники бассейновых и единых норм.

Научно-исследовательская работа выполнялась на борту судна, осуществлявшего в ноябре добычу трепанга в Кунаширском проливе у берегов острова Кунашир (в Охотоморской подзоне Южно-Курильской зоны).

«В результате проделанных работ актуализированы данные о технологии производства варено-сушеного трепанга дальневосточного, получены предварительные результаты оценки технологических потерь при разделке и зачистке, варке и сушке трепанга-сырца, среднего выхода готовой продукции и коэффициента расхода сырья», – заявили во ВНИРО.

Fishnews