09 декабря 2019 года

Для развития аквакультуры в Удмуртии приготовили новые участки

Средневолжское теруправление Росрыболовство планирует провести аукцион по распределению участков для индустриальной аквакультуры в Удмуртии. Инвесторам предложено 10 РВУ.

Прием заявок на участие в аукционе стартует 9 декабря и завершится 20 января. Обращения будут приниматься на бумажном носителе в офисе теруправления в Самаре либо в виде электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью на электронную почту.

Сами торги планируется провести 28 января также в Самаре. Для пользования предлагаются рыбоводные участки для индустриальной аквакультуры в разных районах Удмуртии. Это три РВУ в Киясовском районе, один – в Кизнерском районе, один – в Граховском, четыре – в Каракулинском районе, один – в Увинском.

С победителями торгов будут заключены договоры на 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукционная документация опубликована на Официальном сайте РФ для размещения о проведении торгов.

Fishnews