09 декабря 2019 года

Крымские рыбаки наращивают уловы рапаны в Азовском море

Предприятия Республики Крым к 1 декабря добыли в Азовском море 2639 тонн рапаны – на тысячу тонн больше прошлогоднего показателя. Уловы этого моллюска в Черном море, напротив, снижаются на протяжении последних пяти лет.

С 6 декабря промышленный лов рапаны в Азовском море закрыт до конца года, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. В 2019 г. к промыслу в Азовском море было рекомендовано 2,6 тыс. тонн.

Освоение рапаны в Черном море, где этот моллюск не создает промысловых скоплений, стабильно снижается. На 1 декабря рапаны выловили 85,5 тонны – на 27 тонн меньше, чем годом ранее. В Черном море промысел продолжается.

Fishnews