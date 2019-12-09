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Добыча морского ежа

Предприятия переживают за документы для поставок ежа и краба

Реорганизация Росприроднадзора поставила новые вопросы перед рыбопромышленниками. Предприятия Сахалинской области волнует, как в новых условиях оформлять документы на экспорт морепродуктов в живом виде.

Система территориальных органов Росприроднадзора недавно была перестроена: теперь Камчатский, Приморский края и Сахалинская область находятся в ведении Дальневосточного межрегионального управления.

Предприятия Сахалинской области обеспокоены: как в этих условиях получать заключение на вывоз морепродуктов – крабов, ежа – в живом виде. В Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора Fishnews сообщили, что с этим вопросом необходимо обращаться в центральный аппарат в Москве, так как у территориального органа на сегодняшний день нет подписи и печати. Рыбаков беспокоит, как это отразится на оперативности получения документов.

Компаниям необходимо на планомерной основе осуществлять поставки, поэтому разъяснения хотелось бы получить в ближайшее время, подчеркнули в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Редакция также направила запрос по этой теме в Росприроднадзор.

Fishnews

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