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Продукцию из трепанга пытались незаконно вывезти в Китай. Фото пресс-службы Уссурийской таможни

Трепанг стал «тайным» гостем на таможне

За январь-ноябрь 2019 г. Уссурийская таможня зафиксировала попытки незаконного вывоза трепанга в Китай. С «морским огурцом» попадаются как граждане КНР, так и россияне.

Недавно сотрудники Уссурийской таможни не дали уйти в Китай более 6 кг сушеного трепанга. Гражданин КНР и двое российских туристов пытались вывезти продукцию из «морского трепанга» через пункт пропуска «Пограничный».

Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни Сергей Пономарев, гражданин Китая при устном опросе заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных к вывозу из России. Однако его внешний вид и неестественное поведение вызвали подозрения у таможенников, и как выяснилось при досмотре, не зря. Мужчина спрятал свертки с трепангом на теле, прикрепив липкой лентой к талии. Общий вес свертков составил 3,3 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе таможни.

Днем ранее два гражданина России пытались вывезти в КНР 3,3 кг трепанга. Ценный биоресурс они также спрятали на теле под одеждой. Нарушители пояснили, что трепанг везли для продажи в Китай.

В отношении граждан таможня возбудила административные дела по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение). Биоресурсы изъяты и направлены на экспертизу для определения стоимости. Правонарушителям грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров с их конфискацией.

Fishnews

  • Продукцию из трепанга пытались незаконно вывезти в Китай. Фото пресс-службы Уссурийской таможни
  • Продукцию из трепанга пытались незаконно вывезти в Китай. Фото пресс-службы Уссурийской таможни
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