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Кубанские депутаты обсудили состояние рыбоводства в крае. Фото пресс-службы регионального парламента

На Кубани рассматривают стимулы для развития аквакультуры

Депутаты Краснодарского края решили обратиться к главе Минсельхоза РФ с предложением передать полномочия по заключению договоров пользования рыбоводными участками на уровень субъектов Федерации.

Подготовить соответствующую резолюцию депутаты поручили аграрному комитету Законодательного собрания региона. Федеральному министру также предложат рассмотреть вопрос о создании в Краснодарском крае селекционного центра рыбоводства.

Товарной аквакультурой на Кубани занимается 460 хозяйствующих субъектов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента. По данным министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереки, в прошлом году в регионе выпущено 19,8 тыс. тонн продукции аквакультуры. В крае в основном выращивают толстолобика. Разводят в промышленных целях и карпа с амуром, но их доля невелика.

В числе факторов, сдерживающих развитие отрасли, Федор Дерека назвал сокращение количества рыбоводных участков, неудовлетворительную селекционно-племенную работу и недостаточный уровень господдержки.

Fishnews

  • Кубанские депутаты обсудили состояние рыбоводства в крае. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор ДЕРЕКА рассказал о сложностях развития рыбоводства. Фото пресс-службы регионального парламента
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