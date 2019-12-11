11 декабря 2019 года

Рыбакам напомнили о безопасности

К 10 декабря вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 1,66 млн тонн – на 3% выше уровня 2018 г. Выросли уловы сельди. На штабе путины Росрыболовство обратило внимание на вопросы безопасности мореплавания в зимний период.

Добыча минтая в Охотском море превысила 1 млн тонн – на 1% больше показателя за отчетный период прошлого года. При этом в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов вырос на 2,4% по сравнению с уровнем 2018 г. – до 592,6 тыс. тонн. В Северо-Охотоморской подзоне минтая добыто практически на уровне прошлого года – 338,7 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне рыбаки взяли на 5% меньше – 95 тыс. тонн.

В Петропавловско-Командорской подзоне добыто 75,2 тыс. тонн, что на 10% ниже уровня 2018 г. В Западно-Беринговоморской зоне освоено на 6% больше – 344,8 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне – 87,2 тыс. тонн, на 4% меньше.

Сельди в Дальневосточном бассейне добыто 340,7 тыс. тонн, что на 14,3% выше показателя за тот же период прошлого года.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, холодильники загружены в среднем на 89%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет в среднем рефрижераторными секциями – 7,5 рубля за килограмм, рефрижераторными контейнерами – 13 рублей за килограмм, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По состоянию на 9 декабря в западные регионы страны отправлено 70 ускоренных поездов с рыбопродукцией. За неделю объем перевозки рыбных грузов составил около 9,5 тыс. тонн.

На заседании руководители территориальных управлений, работающих на Дальневосточном бассейне, доложили о ходе освоения квот пользователями, зарегистрированными в их зоне ответственности.

По итогам обсуждения начальник управления организации Росрыболовства Андрей Космин обратил внимание руководителей ассоциаций и предприятий на необходимость повышения эффективности добычи ресурса, в частности сельди, и на безопасность мореплавания в связи с ухудшением метеорологических условий в районах промысла в зимний период. «Прошу провести соответствующие мероприятия, направленные на строгое соблюдение правил и требований безопасности, чтобы минимизировать чрезвычайные происшествия на промысле и избежать травм и сбоев в работе», - подчеркнул начальник управления.

Fishnews