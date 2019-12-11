11 декабря 2019 года

Рыбоводный участок в Липецкой области разыграют на аукционе

Азово-Черноморское управление Росрыболовства выставило на аукцион участок под индустриальную аквакультуру в Липецкой области. Заявки принимаются до 10 января, торги планируется провести 14 января.

Согласно аукционной документации, участок расположен в зоне водохранилища в 8,5 км от устья реки Белоколодец. Площадь РВУ – 120 га. Стартовая цена – 576 тыс. рублей. Шаг аукциона – 28,8 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews

Аукцион предполагается провести в Ростове-на-Дону. Участки предоставляются на 15 лет.

Fishnews