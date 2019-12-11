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Рыба пойдет в ЕС с новым сертификатом

Рыба пойдет в ЕС с новым сертификатом

Новый регламент ЕС, вступающий в силу 14 декабря, ужесточает требования для экспортеров к прослеживаемости сырья и подтверждению видового состава рыбопродукции.

С 14 декабря согласно исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 г. партии рыбной продукции, отправляемые в страны ЕС, должны сопровождаться сертификатами нового образца. Вместо хорошо знакомого рыбакам «сертификата здоровья» вводится «сертификат для ввоза в Евросоюз и размещения на рынке рыбной продукции».

Как сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, замена форм сертификата отражает изменения в системе официального контроля европейского ветеринарного законодательства. Эти изменения связаны с вступлением в силу регламента ЕС № 2017/625 об официальном контроле и другой официальной деятельности, осуществляемой для обеспечения применения закона о продовольствии и кормах, правил о здоровье и благосостоянии животных, санитарном состоянии растений и средствах защиты растений.

Регламент ЕС № 2017/625 устанавливает общие принципы официального контроля предприятий на соблюдение правил агропродовольственной цепи. Они охватывают все виды деятельности по производству продуктов питания вплоть до сырья и кормов, а также переработку и распределение продукции потребителям. Правила агропродовольственной цепи распространяются на контроль импорта животных и товаров, поступающих в ЕС из третьих стран.

В настоящее время право поставлять продукцию для экспорта в страны Евросоюза имеют 639 российских предприятий и судов. Как отметили в НЦБРП, в регламенте ЕС № 2017/625 повышаются требования к процедурам контроля за прослеживаемостью продукции, под которые теперь подпадают и поставщики охлажденных морепродуктов для предприятий, непосредственно отправляющих продукцию в ЕС. Контролю подлежат абсолютно все этапы производства – от вылова до выпуска продукции.

«Европейцы хотят, чтобы все операторы бизнеса, участвующие в цепи производства продукции – от первичного производства до выпуска готовой продукции были зарегистрированы российским компетентным органом, – отметила замдиректора НЦБРП Ольга Денисюк. – Теперь даже поставщики охлажденного сырья для рыбоперерабатывающих предприятий, экспортирующих продукцию в ЕС, должны быть внесены в список российских экспортеров рыбопродукции. Но для этого они должны полностью соблюдать требования регламентов ЕС, что для мелких российских производителей зачастую очень сложно».

В регламенте также много внимания уделено выявлению мошеннических действий с рыбной продукцией, в частности подтверждению видовой принадлежности рыбы. На практике реализация этих требований может стать дополнительным обременением для предприятий, которые столкнутся как с необходимостью поиска лабораторий, способных выполнять такие исследования, так и с расходами на их проведение.

По данным ФТС, на страны ЕС в 2018 г. пришлось 7,82% всего российского экспорта рыбы – это чуть более 146 тыс. тонн. Однако эта статистика не учитывает поставки через третьи страны, например Китай и Южную Корею.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуракитай
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