12 декабря 2019 года

Кубанских рыбоводов поддержат новыми субсидиями

Краснодарский край расширит направления господдержки рыбоводов. К действующим мерам добавятся субсидии на модернизацию рыбоводных хозяйств, мелиоративные работы на прудах и противоэпизоотические мероприятия.

Изменения в региональный закон об аквакультуре утвердили депутаты заксобрания Краснодарского края. Поправки предполагают расширение направлений господдержки в сфере рыбоводства.

По информации регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, к уже действующим мерам поддержки рыбохозяйственного комплекса добавляются мероприятия, нацеленные на техническое перевооружение и модернизацию предприятий отрасли, проведение мелиоративных работ на прудах, а также реализацию противоэпизоотических мероприятий. Финансирование по этому направлению будет утверждено в начале 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В текущем году из краевого бюджета на поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани было выделено 30,5 млн рублей. Средства предназначались для компенсации затрат в связи с приобретением рыбоперерабатывающего оборудования, субсидирования производства товарной рыбы, товарно-пищевой рыбной продукции и добычи водных биоресурсов

Еще 44,8 млн рублей региону предоставил федеральный бюджет на мелиоративные работы для восстановления кубанских лиманов рыбохозяйственного значения. На 2020 г. для финансирования этих мероприятий запланировано более 197 млн рублей.

Fishnews