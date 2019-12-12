Колыма обновила «краснокнижный» перечень
Вышла из печати вторая редакция Красной книги Магаданской области. В список «краснокнижных» включены 272 видов флоры и фауны региона. В первой редакции книги было 242 позиции.
Первое издание было опубликовано в 2008 г. Оно содержало сведения о 113 видах животных, 105 – растений и 28 – грибов. В обновленном варианте приводятся 115 видов животных, 119 – растений и 38 – грибов.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе мэрии Магадана, при составлении списка редких и исчезающих видов авторы руководствовались критериями, выработанными для международных и национальных Красных книг. Материалы подготовлены коллективом ведущих специалистов-биологов, многие годы посвятивших изучению и охране животного и растительного мира северо-востока Азии.
Новая редакция «Красной книги Магаданской области» доступна в электронном виде в PDF -формате:
Fishnews