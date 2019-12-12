12 декабря 2019 года

Колыма обновила «краснокнижный» перечень

Вышла из печати вторая редакция Красной книги Магаданской области. В список «краснокнижных» включены 272 видов флоры и фауны региона. В первой редакции книги было 242 позиции.

Первое издание было опубликовано в 2008 г. Оно содержало сведения о 113 видах животных, 105 – растений и 28 – грибов. В обновленном варианте приводятся 115 видов животных, 119 – растений и 38 – грибов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе мэрии Магадана, при составлении списка редких и исчезающих видов авторы руководствовались критериями, выработанными для международных и национальных Красных книг. Материалы подготовлены коллективом ведущих специалистов-биологов, многие годы посвятивших изучению и охране животного и растительного мира северо-востока Азии.

Новая редакция «Красной книги Магаданской области» доступна в электронном виде в PDF -формате:

Стр. 1-51

Стр. 52-102

Стр. 103-153

Стр. 154-204

Стр. 205-256

Стр. 257-308

Стр. 309-356

Fishnews