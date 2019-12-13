13 декабря 2019 года

Депутаты предложили обновить потребительскую корзину

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о потребительской корзине. Предложен в том числе новый набор продуктов питания с увеличением объема рыбы.

Законопроект, внесенный в Госдуму, направлен на «качественное преобразование потребительской корзины», говорится в пояснительной записке к документу. При этом разработчики изменений напомнили, что корзина используется для определения прожиточного минимума. А он, в свою очередь, служит «важнейшим элементом социальной политики».

Минимальный набор продовольствия актуализирован, исходя из необходимости повышения качества питания, отмечено в пояснительной записке.

Состав и нормы потребления дифференцированы для социально-демографических групп населения – мужчин и женщин трудоспособного возраста, пенсионеров и детей (при этом есть разделение на группы от 0 до 6 лет и от 7 до 15 лет). Сейчас используется дифференциация: трудоспособное население, пенсионеры и дети, сообщает корреспондент Fishnews.

Нынешняя корзина предусматривает объем потребления рыбы в среднем на человека в год в 18,5 кг для трудоспособного населения, 16 кг для пенсионеров и 18,6 кг для детей. Депутаты предлагают увеличить этот показатель до 28 кг для мужчин трудоспособного возраста, до 23 кг для женщин трудоспособного возраста, пенсионеров и детей в возрасте до 6 лет, 26 кг для детей в возрасте от 7 до 15 лет.

«Наборы продуктов питания в целом по Российской Федерации были сформированы с учетом увеличения в них объемов мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов. В наборах также был расширен ассортимент круп, овощей, фруктов», – говорится в пояснительной записке.

Fishnews