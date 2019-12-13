13 декабря 2019 года

Руководитель Амурского теруправления теперь без приставки «врио»

Руководителем Амурского теруправления Росрыболовства официально назначен Денис Крылов. До этого он возглавлял территориальный орган в статусе врио.

На должность заместителя руководителя Амурского ТУ Денис Крылов назначен приказом Минсельхоза от 11 декабря 2019 г. № 194, сообщили Fishnews в теруправлении.

Профессиональную деятельность в системе Росрыболовства Денис Крылов начал в 2002 г. старшим государственным инспектором Амуррыбвода.

Представляя Дениса Крылова в новой должности, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник отметил, что его опыт работы в отрасли позволит грамотно и профессионально выработать линию управления коллективом и эффективно выполнять поставленные задачи на подконтрольной территории.

Напомним, что к ведению Амурского теруправления относятся Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области.

Fishnews