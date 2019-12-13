13 декабря 2019 года

Мешки с осетром не ушли от правоохранителей

В Астраханской области пограничники пресекли оборот «краснокнижного» осетра более чем на 2,9 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области выявили три случая нелегального вылова осетровых.

В Лаганском районе задержаны двое мужчин на лодке «Волжанка». На борту найдена плавная сеть, пять экземпляров осетра и рыба частиковых пород.

В другом случае на территории этого же района обнаружены мешки с десятью осетрами, подготовленными к перевозке на машине. Водителем оказался звеньевой местной рыбодобывающей организации, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В Володарском районе Астраханской области, на Тишковском канале, пограничники остановили плавсредство типа «бударка». Водитель попытался выбросить за борт мешки. В них, как выяснилось позже, были части осетровых туш.

Fishnews