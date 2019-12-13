13 декабря 2019 года

Белоруссию просят не отправлять в Россию норвежскую рыбу

Россельхознадзор намерен перекрыть поставки из Белоруссии рыбопродукции из норвежского сырья. Причиной ведомство называет выявление остатков запрещенных веществ и проблемы с мониторингом качества сырья.

Обращение с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию такой продукции Россельхознадзор направил в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. В письме говорится о неоднократном обнаружении остатков запрещенных и вредных веществ. О каждом случае Россельхознадзор уведомлял белорусскую сторону, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В конце октября 2019 г. Россельхознадзор сообщил ветеринарной службе Норвегии о целесообразности проведения инспекции акваферм, выращивающих лососевых. Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять российскую делегацию.

При этом, по данным Россельхознадзора, с 1 января по 15 ноября текущего года в Белоруссию ввезли более 10,2 тыс. тонн продукции аквакультуры из Норвегии. На весь этот объем, по информации белорусской госветслужбы, было сделано всего 17 проб. В дальнейшем 93% (9,5 тыс. тонн) этой продукции было направлено в Россию.

Fishnews