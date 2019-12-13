13 декабря 2019 года

Рыбные места Нижнего Поволжья разыграют на торгах

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области объявило конкурс по распределению 73 рыболовных участков. Заявки принимаются до 13 января.

Согласно конкурсной документации, участки расположены в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Приволжском и Черноярском районах. Площадь рыболовных участков - от 3 га до 190 га, срок пользования – 5 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы. Процедура вскрытия конвертов с предложениями состоится 13 января в Астрахани.

Fishnews