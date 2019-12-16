16 декабря 2019 года

Россельхознадзор проверит рыбопереработчиков Китая

Российская служба по ветеринарному надзору проведет инспекцию предприятий КНР, которые заинтересованы в поставках товара на рынок ЕАЭС. Также специалисты планируют посетить и другие организации, участвующие в производстве или контроле рыбопродукции.

Россельхознадзор рассчитывает провести инспекцию китайских предприятий по выпуску продукции аквакультуры, заинтересованных в поставках товара в государства ЕАЭС, с 16 по 26 декабря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, также планируется посетить офис компетентного ведомства КНР, фермы-поставщики сырья и другие организации, участвующие в изготовлении (производстве) и/или контроле рыбопродукции.

Fishnews