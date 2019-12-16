16 декабря 2019 года

Заповеднику в Крыму определят границы

Минобрнауки опубликовало проект постановления о формировании границ Карадагского заповедника в Крыму. В акватории ООПТ обитают 114 видов рыб, 35 из которых – под особой охраной.

Документ с предлагаемыми координатами границ заповедника размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке указано, что проект подготовлен по поручению правительства.

Карадагский заповедник отошел России вместе с остальной частью Крыма и находится в ведении Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского. Особо охраняемая природная территория находится в юго-восточной части полуострова, площадь ООПТ – 2874,2 га, в том числе 809,1 га акватории Черного моря.

Основными целями деятельности заповедника являются изучение биоразнообразия, мониторинг наземных и водных экосистем, а также экологическое просвещение. В акватории ООПТ ученые насчитали 114 видов рыб, включая «краснокнижных» - атлантического осетра, шипа, белугу, кумжу. Донные обитатели заповедника также весьма разнообразны: 28 видов крабов и креветок, мидии, рапана и другие моллюски.

Fishnews