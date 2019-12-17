17 декабря 2019 года

Акватории в центральных регионах предлагают рыбоводам

Шесть рыбоводных участков в Смоленской области и один в Московской выставили на аукцион. Заявки принимаются до 15 января, торги предполагается провести 23 января в столице.

Аукцион организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Согласно документации, участки расположены на прудах и водохранилищах, в одном случае – на реке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь РВУ – от 0,3 до 25 га, стартовые цены – от 2,4 тыс. до 200 тыс. рублей. Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет.

Fishnews