18 декабря 2019 года

Добыча чужой рыбы привела на скамью подсудимых

В Республике Хакасия вынесли приговор мужчине за незаконную добычу карася и карпа на чужом рыбоводном участке. Наказанием стали 300 часов обязательных работ.

Уголовное дело было возбуждено в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. «Подсудимый в селе Новотроицкое на участке озера, принадлежащем на праве аренды предпринимателю, при помощи сетей поймал карасей и карпов общим весом свыше 200 кг», - сообщили Fishnews в пресс-службе Енисейского теруправления Росрыболовства. При транспортировке незаконного улова злоумышленника задержали инспектор рыбоохраны и полицейские.

В управлении отметили, что хозяйствующий субъект занимается рыборазведением и соблюдает все условия пользования участком, зарыбляя его приобретаемым мальком. Бейский районный суд помимо приговора по уголовному делу удовлетворил гражданский иск предпринимателя о взыскании причиненного ущерба.

Fishnews

