18 декабря 2019 года

Крабовые квоты для КМНС поразили промышленность

Объем допустимого улова крабов, распределенный для традиционного рыболовства по Хабаровскому краю на 2020 г., в 11 раз больше, чем было выделено на эти цели в текущем году, обратили внимание в региональной ассоциации.

Исходя из распределения ОДУ на предстоящий год, квоты добычи крабов для традиционного рыболовства в промысловых районах Хабаровского края составляют почти 255 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края направила обращения по этому поводу в региональное правительство и заместителю руководителя Росрыболовства Петру Савчуку.

«Создан прецедент для наращивания объемов нетрадиционных для КМНС объектов промысла в ущерб промышленным предприятиям, которые имеют специализированный флот, промвооружение, опыт работы», - говорится в письме к Петру Савчуку.

Дальневосточные регионы выделяют объемы крабов и крабоидов для нужд КМНС не больше 5 тонн, хотя ресурс у них на порядок выше, обратили внимание в ассоциации.

Общины и физические лица из числа коренных малочисленных народов не имеют возможности добыть такое количество крабов, а значит, будут перепродавать объемы коммерческим предприятиям, отмечено в письме в правительство края.

Напомним, что законодательство предусматривает определенную последовательность распределения общего допустимого улова по видам квот – в зависимости от позиции вида квот в общем списке. По отношению к тому виду квот, который идет ниже, объемы отводятся по остаточному принципу. Квоты для КМНС в списке стоят на самом верху.

Fishnews