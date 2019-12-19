19 декабря 2019 года

Добыче краба угрожает затор на границе

Острая ситуация с перевозками живого краба сложилась в автомобильном пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем – по такой проблеме к пограничникам и таможне обратились отраслевые объединения Дальнего Востока.

Проблема с сухопутными пунктами пропуска, через которые идет торговля с Китаем, давно на слуху. Сейчас, в пик поставок морепродуктов, в пункте пропуска «Краскино» в Приморском крае скопилось большое количество машин с живым крабом, рассказали Fishnews представители бизнеса. Очередь на границе ставит под удар налаженную работу компаний.

Обращения с просьбой помочь в решении проблемы Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока направили руководству Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

В ближайшее время в порт Зарубино должно зайти еще пять-семь судов, им будет просто некуда выгружать продукцию, так как автомобили стоят на границе, обращают внимание в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. В результате возникает риск недоосвоения квот, которые государство выделяет на вылов ценных биоресурсов.

Ассоциации попросили ведомства продлить время работы пункта пропуска до 12 часов ночи в будни, обеспечить его действие в воскресенье и организовать «зеленый коридор» для машин, которые везут живые морепродукты.

«Краскино» – значимый пункт пропуска для перевозок живого краба, на той стороне границы, в Хуньчуне, обеспечена приемка морепродуктов, поэтому российские предприятия рассчитывают в перспективе решить вопрос с модернизацией инфраструктуры погранперехода.

Fishnews