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Руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Таможня рассчитывает на модернизацию пунктов пропуска

Вопросы, которые возникают у бизнеса по перевозке морепродуктов через погранпереходы в Приморье, прокомментировал руководитель ДВТУ Юрий Ладыгин. Ситуация с сухопутными пунктами пропуска непростая, но программа по их реконструкции позволяет рассчитывать на изменения, полагает глава управления.

Отраслевые объединения ранее поднимали вопрос более гибкой работы пограничных переходов. Это насущная проблема для компаний, которые поставляют в Китай продукцию морского промысла и аквакультуры, рассказал на XIV Международном конгрессе рыбаков президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Руководитель АРПП заявил о необходимости скорейшей модернизации автомобильного перехода «Краскино».

Сухопутные пункты пропуска, к сожалению, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают потребностям бизнеса, прокомментировал Fishnews проблему глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Пропускная способность их [пунктов пропуска] превышена, порой не на единицы, а практически в разы, что затрудняет, конечно, работу контролирующих органов, в частности таможни. Естественно, осложняет работу бизнеса», – рассказал руководитель ДВТУ.

Однако заданный на государственном уровне курс позволяет рассчитывать на изменение ситуации, считает Юрий Ладыгин. «Правительство и президент уделяют огромное внимание развитию пунктов пропуска. Есть программа развития пунктов пропуска, Росгранстрой [федеральное государственное казенное учреждение, подведомственное Минтрансу] начинает их реконструкцию. И я надеюсь, что поэтапно, где-то в 2023 – 2024 году, у нас появится совершенно иная инфраструктура на границе, которая позволит решать любые задачи по пропуску любого количества грузов и граждан», – отметил глава управления.

Развитие торговли с зарубежными странами – одна из задач, поставленных в «майском» указе президента.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. Одно из направлений по развитию экспорта – строительство, модернизация пунктов пропуска через госграницу, устранение логистических ограничений при перевозке экспортных товаров.

Fishnews

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