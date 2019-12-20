20 декабря 2019 года

Рыбакам Сомали подарили ярусоловы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала 12 ярусных судов Пунтленду - северо-восточному автономному району Сомали. Планируется, что устойчивое рыболовство станет одной из альтернатив пиратству.

Ярусоловы получило Министерство рыболовства и морских ресурсов Пунтленда в рамках финансируемого Евросоюзом проекта «Прибрежные сообщества против пиратства» (CCAP). Его цель – оказание Сомали помощи в проведении реформ в сферах рыбного промысла и аквакультуры, пишет портал Seafood Source.

В рамках нескольких проектов для борьбы с пиратством молодежи и мелким рыбакам предлагают альтернативные источники дохода в возрождаемом рыбном хозяйстве, сообщает корреспондент Fishnews. Программа также предусматривает обучение местных жителей для работы в смежных отраслях – строительстве лодок, рыбопереработке, маркетинге.

Несмотря на длинную береговую линию государства, его воды не облавливаются зарубежным флотом из-за труднодоступности и опасности пиратства. Seafood Source отмечает, что в 2018 г. федеральное правительство Сомали (Южного Сомали) для привлечения иностранных инвестиций предложило так называемые «офшорные лицензии» на промысел тунца и родственных видов в исключительной экономзоне республики. По данным портала, это вызвало интерес у китайского бизнеса.

Fishnews

