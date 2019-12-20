20 декабря 2019 года

О созидателях Приморья расскажет выставка

Во Владивостоке открылась выставка «Трудами вашими здесь Россия» – о личностях, участвовавших в развитии города и края. Один из организаторов – компания «Рыбный островок» – объявил конкурс на лучший отзыв об экспозиции.

Идея создать выставку не была первичной. Изначально заслуженный деятель искусств России Ирина Ткаченко прониклась историями людей, создавших город у моря. Она выпустила серию открыток с картинками и краткими эссе, сообщает корреспондент Fishnews.

Картины для открыток создала художник Лидия Козьмина. Работа велась основательная: мастер читала историческую литературу, погружалась во времена первопроходцев, старалась прочувствовать их жизненный путь.

Когда картины были готовы и открытки напечатаны, возникла мысль сделать выставку, представив изображения и тексты на стендах для широкого ознакомления. Ирина Ткаченко обратилась в Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева, который поддержал идею. Еще одним организатором стала компания «Рыбный островок».

Выставка открылась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском (корпус B, холл шестого уровня). На 21 стенде размещены портреты и биографии меценатов, промышленников, моряков, ученых и других профессионалов, помогавших развивать Владивосток и Приморье своими знаниями, опытом, предприимчивостью. Экспозиция будет работать до 25 января.

«Рыбный островок» объявил конкурс на самый интересный отзыв о выставке. Его нужно оставить в соцсетях с хештегом #ТрудамиВашимиЗдесьРоссия до 25 января. Десяти победителям обещают памятные призы.

Fishnews