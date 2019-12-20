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Выставка «Трудами вашими здесь Россия» рассказывает о личностях, которые внесли значительный вклад в развитие Владивостока и Приморского края. Фото пресс-службы университета

О созидателях Приморья расскажет выставка

Во Владивостоке открылась выставка «Трудами вашими здесь Россия» – о личностях, участвовавших в развитии города и края. Один из организаторов – компания «Рыбный островок» – объявил конкурс на лучший отзыв об экспозиции.

Идея создать выставку не была первичной. Изначально заслуженный деятель искусств России Ирина Ткаченко прониклась историями людей, создавших город у моря. Она выпустила серию открыток с картинками и краткими эссе, сообщает корреспондент Fishnews.

Картины для открыток создала художник Лидия Козьмина. Работа велась основательная: мастер читала историческую литературу, погружалась во времена первопроходцев, старалась прочувствовать их жизненный путь.

Когда картины были готовы и открытки напечатаны, возникла мысль сделать выставку, представив изображения и тексты на стендах для широкого ознакомления. Ирина Ткаченко обратилась в Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева, который поддержал идею. Еще одним организатором стала компания «Рыбный островок».

Выставка открылась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском (корпус B, холл шестого уровня). На 21 стенде размещены портреты и биографии меценатов, промышленников, моряков, ученых и других профессионалов, помогавших развивать Владивосток и Приморье своими знаниями, опытом, предприимчивостью. Экспозиция будет работать до 25 января.

«Рыбный островок» объявил конкурс на самый интересный отзыв о выставке. Его нужно оставить в соцсетях с хештегом #ТрудамиВашимиЗдесьРоссия до 25 января. Десяти победителям обещают памятные призы.

Fishnews

  • Выставка «Трудами вашими здесь Россия» рассказывает о личностях, которые внесли значительный вклад в развитие Владивостока и Приморского края. Фото пресс-службы университета
  • Графические портреты выдающихся приморских промышленников, меценатов и ученых сопровождаются биографическими справками
  • Ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ и директор «Рыбного островка» Ирина КУЗЬМИНА. Фото пресс-службы университета
  • Выставка открылась в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском (корпус B, холл шестого уровня)
  • Выставка заинтересовала и иностранных студентов. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Торжественное открытие выставки. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Одной из выдающихся личностей был купец Яков Лазаревич СЕМЕНОВ, который, помимо прочего, добывал и продавал ламинарию
  • Ярким представителем кораблестроения являлся Андрей Александрович ПОПОВ
  • Выставка вызвала у студентов большой интерес. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Евгений Степанович БУРАЧЁК первым составил описание Владивостока
  • Николай Варламович СОЛОГУБ издавал газету «Владивосток»
  • Организаторами выставки «Трудами вашими здесь Россия» стали Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева и компания «Рыбный островок»
  • Посетители рассматривали портреты и знакомились с биографиями знаменитых приморцев. Фото пресс-службы ДВФУ
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