23 декабря 2019 года

Сахалинские реки предлагают под разведение лососей

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 6 рыбоводных участков в южной части Сахалина. Акватории предлагаются под разведение горбуши и (или) кеты.

Согласно аукционной документации, пять участков расположены в Корсаковском городском округе, один – в Холмском. Площадь РВУ – от 0,8 до 214 га, стартовые цены – от 6,4 тыс. до 1,7 млн рублей. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки принимаются до 20 января, торги предполагается провести 10 февраля в Южно-Сахалинске.

Fishnews