23 декабря 2019 года

«Антей» расскажет о возвращении легенды

ГК «Антей» запускает полномасштабную кампанию по продвижению продукции из иваси – линейки, выпускаемой в рамках ребрендинга. Холдинг предлагает потребителю новый взгляд на этот продукт.

«Иваси – удивительная рыба, которой давно не было на рынке. Мы хотим представить тем, кто когда-то пробовал иваси, продукт в новом исполнении, а тем, не знаком со вкусом дальневосточной сардины, показать, насколько это замечательная рыба», – отметил в беседе с корреспондентом Fishnews заместитель генерального директора ГК «Антей» Евгений Захарченко.

Рекламные ролики «Иваси от «Антея»: Возвращение легенды» будут транслироваться по центральным телеканалам, также будут использоваться и другие каналы продвижения. В ролике – новогодний антураж, колоритные моряки и, конечно, аппетитная рыба, которую тут же хочется попробовать.

Легендарной рыбе «Антей» посвятил специальный сайт: http://antey.fish/. С его помощью потребителям рассказывают о полезных свойствах иваси, о том, где и как ее добывают, и предлагают интересные рецепты.

Иваси подкопченная в масле, тушка соленая в солевой заливке, филе без кожи в масле, кусочки в солевой заливке, иваси холодного копчения – в рамках рекламной кампании продвигается продукция в новой бело-синей упаковке, под брендом «Антея». При оформлении сделан акцент на преимущества продукта: богатое содержание кальция, магния, йода, полиненасыщенных жирных кислот группы омега-3.

Холдинг уже несколько лет развивает добычу дальневосточной сардины. Продукцию из иваси «Антей» активно представляет на российских и зарубежных выставках.

Fishnews