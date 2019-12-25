25 декабря 2019 года

ЦСМС рассказал об отчетности с новыми квотами

С 2019 г. система квот на вылов водных биоресурсов кардинально поменялась. Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассказал, как нужно отражать использование нового вида квот в промысловой отчетности (ССД, оперативный и статистический отчет).

Как сообщили Fishnews в центре, в случае получения пользователем водных биоресурсов квоты добычи в морских водах (морская квота) или международной квоты, представленной Российской Федерации (код 15), в отчетности необходимо указать:

- значение «1» квоты добычи ВБР в морских водах при вылове водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства;

- значение «12» квоты в морских водах при добыче водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства;

- значение «15» квоты, представленной Российской Федерации по международным соглашениям, при добыче для осуществления промышленного рыболовства.

В случае получения квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели в отчетности необходимо указать:

- код квоты «41» квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели при добыче водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства;

- код квоты «42» квоты на инвестиционные цели при добыче водных биоресурсов, представленных для осуществления прибрежного рыболовства.

В случае получения квоты добычи крабов в инвестиционных целях в отчетности нужно указать:

- значение «61» квоты добычи крабов в инвестиционных целях при вылове крабов, представленных для осуществления промышленного рыболовства;

- значение «62» квоты вылова крабов в инвестиционных целях при добыче крабов, представленных для осуществления прибрежного рыболовства.

Fishnews