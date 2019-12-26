26 декабря 2019 года

Акватории Приморья распределят под рыбоводство

Семнадцать рыбоводных участков на озерах и реках Приморского края выставили на аукцион. Заявки от желающих получить акватории в пользование принимаются до 24 января.

Согласно аукционной документации, участки расположены в Ольгинском, Дальнереченском, Кировском, Пожарском, Яковлевском, Чугуевском и Кавалеровском районах, а также в Лесозаводском и Уссурийском городских округах. Площадь акваторий – от 0,6 до 86 га, стартовые цены – от 5 тыс. до 690 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки предоставляются на 25 лет, на условиях совместного или обособленного водопользования. Аукцион предполагается провести 7 февраля во Владивостоке. Организатор торгов – Приморское теруправление Росрыболовства.

Fishnews