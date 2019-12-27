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Китайские рыболовные суда

Китайские законодатели обсудили состояние дел в рыбном хозяйстве

В парламент КНР представили доклад об исполнении национального закона о рыболовстве. В документе говорится о необходимости рационального управления запасами биоресурсов и восстановления продуктивности водоемов.

Доклад об исполнении закона о рыболовстве был передан на обсуждение Всекитайского собрания народных представителей, сообщает корреспондент Fishnews.

В документе отмечено постоянное снижение запасов водных биоресурсов в Бохайском заливе и реке Янцзы. Авторы рекомендуют строго контролировать количество и мощность промысловых судов, жестко соблюдать запреты на добычу рыбы в ключевых районах бассейна Янцзы и снижать объемы вылова в открытом море, пишет информагентство «Синьхуа».

Согласно докладу, в 2018 г. объем производства продукции из водных биоресурсов в КНР достиг 64,58 млн тонн (40% от общемирового показателя), а среднедушевой годовой доход в рыбной отрасли составил 2,8 тыс. долларов.

Отмечено, что реализация закона в целом позволила решить задачи по наращиванию вылова и обеспечению населения рыбной продукций. В то же время в отрасли существует ряд проблем: неразвитость экологически чистого выращивания рыбы, слабые контроль и управление промыслом, а также несовершенство профильного законодательства.

«Синьхуа» обращает внимание, что анализ результатов реализации закона о рыболовстве проведен в КНР впервые со времени принятия документа в 1986 г.

Fishnews

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