27 декабря 2019 года

Норвежской рыбе запретят ездить по России

C 9 января будет приостановлен транзит готовой продукции, выработанной из норвежской продукции аквакультуры, по территории России. Об этом Россельхознадзор уведомил компетентное ведомство королевства Mattilsynet.

В письме также говорится, что российская ветслужба попросила коллег из стран-членов ЕАЭС с 9 января обеспечить недопущение поставок в РФ продукции из норвежских аквакультурных лососей.

«Данные меры будут действовать до проведения инспекции норвежских предприятий и предоставления Mattilsynet в Россельхознадзор материалов с обоснованными гарантиями безопасности норвежской рыбопродукции», – сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Такие меры в Россельхознадзоре объясняют тем, что в 2019 г. неоднократно выявлялась продукция с нарушениями, поступающая из стран – членов Евразийского экономического союза и выработанная из норвежского сырья. По данным надзорного ведомства, такие товары не соответствовали требованиям ЕАЭС по микробиологическим показателям и содержали остатки лекарственных средств.

«Также решение принято на основании отсутствия согласия на проведение инспекции норвежских предприятий по производству аквакультуры со стороны Mattilsynet», – добавили в ветслужбе.

Россельхознадзор проинформировал норвежскую сторону, что готов в будущем году провести инспекцию предприятий королевства по производству продукции из пелагических видов рыб. В ведомстве отметили, что эти заводы не подвергались проверкам службы с 2015 г.

Fishnews