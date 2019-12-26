26 декабря 2019 года

Норвежскому лососю хотят поставить заслон по всему ЕАЭС

Просьбу не допускать в Россию рыбопродукцию из норвежских лососевых Россельхознадзор адресовал ветеринарным службам стран-членов ЕАЭС. Ранее такие обращения дважды направлялись белорусской стороне.

В письме предлагается обеспечить недопущение поставок произведенной в ЕАЭС продукции из норвежского лосося с 9 января 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Причиной обращения к коллегам из других стран Евразийского экономического союза в ведомстве вновь назвали отказ компетентного органа Норвегии от инспекции предприятий аквакультуры специалистами ЕАЭС.

Ранее в одном из писем профильному департаменту Белоруссии Россельхознадзор отмечал, что в продукции из норвежских лососевых неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ.

Fishnews