28 декабря 2019 года

Новые «Гонцы» выведены на орбиту

Орбитальную группировку космических аппаратов «Гонец» пополнили три спутника. Это позволит улучшить качество передачи данных о позиционировании промысловых судов, отметили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Ракета-носитель «Рокот» с тремя космическими аппаратами «Гонец-М» была запущена с космодрома «Плесецк», сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. По его данным, спутники выведены на расчетную орбиту, они пополнили орбитальную группировку до полного состава – 12 устройств.

«Обновление группировки положительно скажется на надежности пользовательских характеристиках системы «Гонец», в том числе на времени ожидания сеансов связи абонентами и доведения информации до получателей. В течение 2020 года мы ожидаем запуск следующей тройки «Гонцов-М», – отметил генеральный директор оператора и эксплуатирующей организации МСПСС «Гонец-Д1М» Павел Черенков.

Напомним, с 1 января 2019 г. вступил в силу приказ Минсельхоза № 525 от 15 ноября 2018 г., устанавливающий порядок оснащения судов ТСК и порядок контроля их функционирования. Согласно документу, данные о местоположении рыболовецких судов, ведущих промысел выше 75 градуса северной широты и выше 75 градуса южной широты, могут передаваться в региональный центр мониторинга должны передаваться через СЗС «Гонец».

Fishnews