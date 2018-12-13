13 декабря 2018 года

По ТСК вышел новый приказ

Министерство сельского хозяйства РФ перевыпустило приказ о технических средствах контроля на рыбацком флоте. Новый документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средства контроля, их видов, требований к их использованию и Порядка контроля функционирования ТСК». Необходимость переиздания объясняется внесением изменений в федеральный закон о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый документ вступит в силу с 1 января 2019 г. Приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 при этом будет признан утратившим силу.

Новый документ разбит на две части – это Порядок оснащения судов ТСК, их виды, требования к их использованию и Порядок контроля функционирования технических средств контроля.

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