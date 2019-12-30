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В Санкт-Петербург прибыл главный двигатель для траулера-процессора «Капитан Соколова», которые строится по заказу группы «Норебо». Фото пресс-службы «Северной верфи»

В Санкт-Петербург прибыл главный двигатель для «Капитана Соколова»

«Северная верфь» получила от финского производителя Wärtsilä главный судовой двигатель для головного траулера-процессора «Капитан Соколов», который строится по заказу группы «Норебо».

Судовой двигатель Wärtsilä 10V31 предназначен для траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соколов». Это головное судно в серии, которую строит на «Северной верфи» группа «Норебо».

В пресс-службе верфи отметили, что Wärtsilä 10V31 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый эффективный четырехтактный двигатель в мире. Он может работать на дизельных, тяжелых сортах топлива, а также нагазовом топливе.

При выборе главного двигателя в группе «Норебо» руководствовались, прежде всего, экономическими соображениями – рыболовным судам нужен мощный и одновременно энергоэффективный агрегат для работы на промысле донных видов рыб. Кроме того, 10V31 по своим габаритам достаточно миниатюрен и позволяет высвободить полезную площадь траулера для рыбоперерабатывающего и иного оборудования.

«Монтаж пропульсивной установки и главной энергетической установки будет осуществлен в соответствии с технологическим графиком строительства до спуска судна на воду», – рассказал Fishnews замдиректора ООО «Управляющая компания Норебо» Сергей Сенников. После спуска судна, который запланирован на начало следующего года, проводятся финальные работы по монтажу. Ходовые испытания головного траулера запланированы на конец лета – осень 2020 г.

Специалисты «Норебо» уверены, что новое судно будет соответствовать критерию по степени локализации, который действует для проектов, участвующих в программе инвестквот. «В требования по локализации мы укладываемся. Вероятно, что в результате получится даже выше 30%», – уточнил Сергей Сенников.

Всего «Северная верфь» законтрактовала шесть двигателей, поставка которых должна быть выполнена в течение двух лет. Поскольку серия траулеров для «Норебо» насчитывает десять судов для Северного и Дальневосточного бассейнов, на очереди контрактация еще четырех единиц.

Fishnews

  • В Санкт-Петербург прибыл главный двигатель для траулера-процессора «Капитан Соколова», которые строится по заказу группы «Норебо». Фото пресс-службы «Северной верфи»
  • «Капитан Соколов» – головное судно в серии, которую «Норебо» строит по программе инвестиционных квот. Изображение предоставлено холдингом
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