Как теруправления Росрыболовства будут работать в выходные
В преддверии праздников большинство теруправлений Росрыболовства опубликовали расписание работы в выходные. Специалисты будут выполнять оперативные действия, необходимые для безостановочной работы предприятий отрасли.
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Амурское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов 4 января.
Ангаро-Байкальское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов 28, 29 декабря и с 1 по 8 января.
Североморское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов, а также регистрировать промысловые журналы 3 и 6 января.
Верхнеобское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов с 1 по 8 января.
Волго-Каспийское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов со 2 по 8 января.
Енисейское теруправление
Будет работать с 1 по 8 января.
Западно-Балтийское теруправление
Будет оформлять разрешения 2 и 6 января.
Северо-Кавказское теруправление
Будет оформлять разрешения в выходные и праздничные дни.
Ленское теруправление
Будет оформлять разрешения с 1 по 8 января.
Московско-Окское теруправление
Будет оформлять разрешения в выходные и праздничные дни.
Охотское теруправление
Будет оформлять разрешения на вылов в выходные и праздничные дни.
Приморское теруправление
Будет работать в выходные и праздничные дни.
Северо-Восточное теруправление
Будет оформлять разрешения по ранее поданным заявлениям 4 и 6 января. Также в эти дни будет осуществляться прием заявлений на оформление разрешений и внесение в них изменений.
Северо-Западное теруправление
Будет оформлять разрешения с 3 по 7 января.
Средневолжское теруправление
Будет оформлять разрешения с 28 декабря по 8 января.
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