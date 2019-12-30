30 декабря 2019 года

Как теруправления Росрыболовства будут работать в выходные

В преддверии праздников большинство теруправлений Росрыболовства опубликовали расписание работы в выходные. Специалисты будут выполнять оперативные действия, необходимые для безостановочной работы предприятий отрасли.

На случай внесения изменений в расписания Fishnews публикует гиперссылки непосредственно на источники информации. Сверяйте и уточняйте данные.

Амурское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов 4 января.

Ангаро-Байкальское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов 28, 29 декабря и с 1 по 8 января.

Североморское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов, а также регистрировать промысловые журналы 3 и 6 января.

Верхнеобское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов с 1 по 8 января.

Волго-Каспийское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов со 2 по 8 января.

Енисейское теруправление

Будет работать с 1 по 8 января.

Западно-Балтийское теруправление

Будет оформлять разрешения 2 и 6 января.

Северо-Кавказское теруправление

Будет оформлять разрешения в выходные и праздничные дни.

Ленское теруправление

Будет оформлять разрешения с 1 по 8 января.

Московско-Окское теруправление

Будет оформлять разрешения в выходные и праздничные дни.

Охотское теруправление

Будет оформлять разрешения на вылов в выходные и праздничные дни.

Приморское теруправление

Будет работать в выходные и праздничные дни.

Северо-Восточное теруправление

Будет оформлять разрешения по ранее поданным заявлениям 4 и 6 января. Также в эти дни будет осуществляться прием заявлений на оформление разрешений и внесение в них изменений.

Северо-Западное теруправление

Будет оформлять разрешения с 3 по 7 января.

Средневолжское теруправление

Будет оформлять разрешения с 28 декабря по 8 января.

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