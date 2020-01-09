09 января 2020 года

Власти подготовят изменения законодательства о коренных народах

Правительство предусмотрело подготовку в 2020 г. проекта закона, предполагающего совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов.

Разработка изменений правовой базы о коренных малочисленных народах предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства на 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Российской Федерации)» будет направлен в правительство в июле. Срок внесения в Госдуму – ноябрь.

За подготовку документа отвечает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Напомним, что Единый перечень коренных малочисленных народов РФ включает более 40 народностей.

Fishnews

