09 января 2020 года

Рыболовству помогут адаптироваться под изменения климата

Власти решили составить детальные планы адаптации к изменениям климата. Такой документ будет и в сфере рыболовства.

Правительство утвердило национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г.

По данным многолетних наблюдений, среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли на территории РФ с середины 1970 гг. растет в среднем на 0,47°С за 10 лет, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха, говорится в документе. Отмечено, что изменения климата значительно влияют на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровья людей, на состояние объектов экономики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, федеральным ведомствам поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата до 30 сентября 2021 г. Такие программы они должны опубликовать на своих сайтах.

В частности, предусматривается разработка отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере агропромышленного комплекса, в области рыболовства. Срок – период с июля по сентябрь 2021 г. Среди ответственных исполнителей – Минсельхоз и Росрыболовство.

Fishnews