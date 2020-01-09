09 января 2020 года

Отрасль поздравляет

Юбилей 5 января отметил руководитель объединения, играющего важнейшую роль в развитии рыбного хозяйства, – председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

Ассоциация объединяет предприятия и организации, работающие в сфере товарного рыбоводства, рыболовства и производства рыбопродукции. Росрыбхоз и его руководитель участвуют в решении вопросов технического и технологического развития аквакультуры, подготовке отраслевого законодательства.

На площадке Fishnews Василия Глущенко с юбилеем поздравили коллеги по отрасли. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев:

– От лица ВАРПЭ хочется сердечно поздравить Василия Дмитриевича с 85-летием. Это удивительный человек, в котором сочетаются самые разные достоинства: мудрость, глубокие знания специфики рыбной отрасли, профессионализм, ответственность, надежность, отзывчивость и демократичность.

Василий Дмитриевич, вы по праву являетесь одним из самых авторитетных и уважаемых представителей рыбацкого сообщества России. Благодаря вашему опыту, твердости характера и нетривиальному подходу в принятии решений Росрыбхоз прошел непростой путь от государственной организации к ведущему бизнес-объединению в области аквакультуры, принимающему активное участие в формировании государственной политики в области рыбоводства.

Примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, новых свершений! Пусть вам во всем сопутствуют удача и оптимизм!

Президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена Чертова:

– Астраханские рыбаки и рыбоводы считают Василия Дмитриевича своим земляком, ведь его трудовой путь начался на астраханской земле и много энергии, труда и организаторского таланта он отдал становлению рыбохозяйственного комплекса области.

Его главным делом в зрелые годы стал Росрыбхоз, сплотивший рыбхозы страны на приоритетном развитии аквакультуры. Сложнейшие стратегические вопросы в сфере аквакультуры решаются успешно благодаря огромному опыту руководителя Росрыбхоза, его уважению к людям, умению во всех вопросах доходить до сути.

С днем рождения, уважаемый Василий Дмитриевич, с Новым годом! Добра и радости, благополучия во всем! Пусть эти слова звучат для вас еще много лет!

Директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов:

– Слово «аквакультура» – очень объемное и современное. Я бы сказал проще – прудовое рыбоводство. Мы с этого начинали, мы выросли в этом прудовом рыбоводстве. Прежде всего, надо поблагодарить Василия Дмитриевича за тот объем работы, который он за это время вынес, потому что он провел нас через самые лихие девяностые годы. За все сегодняшнее развитие отдельное ему спасибо. И глубокие слова благодарности за то, что он все-таки сохранил Росрыбхоз, сохранил нашу структуру как единое целое.

Василий Дмитриевич, всего вам наилучшего, энергии, терпения, успехов! И чтобы нам в вашей команде тоже сопутствовала удача!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко:

– Василий Дмитриевич – настоящий лидер. Ассоциация «Росрыбхоз», которую он возглавляет уже не одно десятилетие, показывает великолепный пример, как должно работать отраслевое объединение.

Это человек с редким опытом работы в отрасли – и в советское время, и в современных условиях. Это очень приятный собеседник, который всегда подберет правильные слова, даст дельный совет. Человек открытый, искренне переживающий за отрасль и за страну.

Василий Дмитриевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем! Здоровья и неиссякаемой энергии! Спасибо за работу на благо всей отрасли!

Fishnews