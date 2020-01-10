10 января 2020 года

У гребешковых браконьеров праздники не удались

В Приморском крае пограничники пресекли попытки незаконного промысла гребешка в новогодне-рождественские выходные. Изъято в общей сложности свыше 1,8 тыс. живых моллюсков.

Более 670 гребешков инспекторы изъяли в бухте Аякс в городской черте Владивостока. Деликатесный биоресурс добывали трое граждан. Еще свыше 1,1 тыс. особей обнаружили у мужчины вблизи села Моряк-Рыболов в Ольгинском районе, рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Уловы возвращены в естественную среду обитания. У нарушителей также изъяли орудия незаконного промысла - водолазное снаряжение и плавсредства. Ведутся разбирательства.

Fishnews