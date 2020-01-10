10 января 2020 года

Экологи обвиняют ЕС в переловах и невыполнении обещаний

Евросоюз к 1 января 2020 г. не достиг целевых показателей по восстановлению здоровья морей и обеспечению устойчивости популяций водных биоресурсов. Об этом заявил Всемирный фонд природы (WWF).

Официальный пресс-релиз размещен на сайте европейского отделения WWF, сообщает корреспондент Fishnews. «Зеленые» отмечают, что к 2020 г. Европейский союз обязался добиться «хорошего экологического состояния» морей и ограничить свои уловы уровнем, который позволяет популяциям восстанавливаться. Однако исследования Всемирного фонда природы показывают: цели не достигнуты, говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению экологов, Европейский совет и министры рыболовства стран ЕС поставили себя в «особенно компрометирующее положение», продлив в нарушение законов Евросоюза перелов глубоководных видов, запасов Балтийского моря и Северо-Восточной Атлантики после 2020 г.

WWF призвал Европейский парламент решительно осудить неспособность ЕС покончить с переловами к 2020 г., а Европейский совет – полностью реализовать общую политику в области рыболовства и соблюдать экологическое законодательство союза.

По оценке фонда, на декабрь 2018 г. около трех четвертей (74%) видов рыб и моллюсков европейских морей не находятся в «хорошем экологическом состоянии». Значительного улучшения управления промыслом добился только один член ЕС – Ирландия, заявили в WWF.

Fishnews