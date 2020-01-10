10 января 2020 года

Государство намерено передать рыбоводные предприятия в частные руки

Правительство утвердило план приватизации на 2020 – 2022 гг. В программу вошли и предприятия рыбной отрасли.

Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 – 2022 гг. утверждены распоряжением правительства от 31 декабря 2019 г. № 3260.

Предполагается передать в частные руки акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В документе приводится информация, что в сфере рыболовства и рыбоводства есть пять ФГУП. Среди обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности, семь – в сфере рыболовства и рыбоводства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно плану, предполагается приватизировать Кулешовское рыбоводное хозяйство в Ростовской области.

Отмечено, что на основании отдельных решений президента и правительства «также будут приватизированы пакеты акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики». Так, планируется прекращение участия РФ в уставном капитале АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (Краснодарский край).

Fishnews